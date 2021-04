CSŞ Ploieşti, pe locul 4 după turul din Grupa Valoare la handbal juniori I Echipa de handbal juniori I de la CSȘ Ploiești, pregatita de profesorul Silviu Stanescu, a evoluat la primul turneu din Grupa Valoare 2 a Campionatului Național, care s-a disputat la Focșani. Echipa ploieșteana a fost afectata de accidentari, cea mai dificila problema fiind faptul ca postul de portar a trebuit sa fie improvizat dintr-un jucator de la linia de 9 m, anume Alex Popescu (Danuț Ionița, portarul titular, s-a accidentat la genunchi in primul meci și nu a mai putut juca restul turneului). In plus, principalii marcatori ai echipei, Cosmin Ilie și Vlad Pancescu, au jucat cu entorse, iar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Valoare va avea turul in perioada 2-4 aprilie Campionatul Național al Juniorilor 1 la handbal masculin și-a consumat prima etapa, cea a turneelor pe Grupe Geografice, pe care focșanenii de la CSM 2007 au absolvit-o cu succes, in timp ce handbaliștii de la CSS au ramas pe loc. Regulamentul de…

- La 4 martie 1977, Romania era zguduita de un cutremur cu magnitudinea 7,2. In jur de 1.500 de oameni au murit, și zeci de cladiri s-au prabușit sau au fost avariate. Cel mai grav afectate au fost sudul țarii, capitala și estul țarii, județele Teleorman, Dolj, Ilfov, Prahova, Iași, Vaslui, Buzau, Vrancea.…

- Patru cutremure s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de 3, 3,8 si 2,4 pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul cutremur, ora 2:49…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta, in decurs de doar cinci ore, in zonele seismice Vrancea și Fagaraș-Campulung. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea de 3.8 pe Richter și s-a produs la o adancime de 106 kilometri. Primul cutremur s-a produs pe 3 februarie, la 00:02:49 (ora locala a Romaniei),…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta pe teritoriul țarii noastre. Seismele au fost medii, insa activitatea seismica din acest inceput de an este una destul de ridicata. Cutremurele s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de…

- Primul cutremur, ora 2:49 - In ziua de 03 Februarie 2021 la ora 00:02:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 121km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49km N de Ploiesti, 59km SE de Brasov, 103km…

- A aparut și prima inițiativa a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) de cand a intrat in Parlament. Proiectul de lege vrea sa oblige Guvernul sa construiasca Autostrada Moldovei A7 in doar trei ani. Legea initiata de AUR este semnata de deputatii Lucian-Florin Puscasu si George Simion si vizeaza aprobarea…