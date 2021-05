Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de juniori a Clubului Sportiv Școlar Blaj, antrenata de Alexandru Man, s-a calificat la faza finala a Campionatului Național. O performanța notabila pentru tinerii blajeni, care se vor intalni cele mai bune șase echipe din țara. La turneul semifinal organizat, in perioada 7-9 mai, la Blaj, CSS…

- Dupa o evolutie notabila in prima faza a Campionatului National, echipa de volei – juniori I a Clubului Sportiv Scolar Zalau a obtinut calificarea in turneul semifinal, eveniment desfasurat la finele saptamanii trecute. Jucatorii pregatiti de Dorian Faur – directorul CSS Zalau, au fost repartizati in…

- CSȘ Blaj are trei echipe calificate in turneele semifinale la volei | In 7-9 mai, in „Mica Roma”, turneu semifinal rezervat juniorilor Clubul Sportiv Școlar Blaj are trei echipe calificate in turneele semifinale ale competițiilor voleibalistice juvenile, dupa formațiile de cadeți (antrenor Alexandru…

- CSO Cugir a caștigat derby-ul Seriei a IX-a, din Liga a 3-a, 1-0 (0-0), cu liderul Unirea Dej și s-a apropiat la doua puncte de prima poziție. „Roș-albaștrii” mențin astfel suspansul in privința configurației finale a ierarhiei, decizia urmand sa se dea in ultima runda. Intr-o zi trista pentru fotbalul…

- CSȘ Blaj, doua echipe calificate la turneele semifinale de volei pentru cadeți Dupa o pauza de mai bine de un an, intrerupere provocata de pandemia de coronavirus, Federația Romana de Volei a reușit sa deblocheze activitatea la nivel de copii și juniori, reluandu-se campionatele de juniori și cadeți,…

- Dupa o pauza de mai bine de un an, se reia voleiul juvenil | Alba, cu 7 echipe de la CSȘ Blaj, CS Ocna Mureș și Atomic Blaj Dupa o pauza de mai bine de un an, intrerupere provocata de pandemia de coronavirus, Federația Romana de Volei a reușit sa deblocheze activitatea la nivel de copii și juniori,…

- Cu sapte victorii si un esec in opt meciuri, CSS Medgidia a incheiat pe prima pozitie grupa D a intrecerii. Echipa masculina de handbal juniori 1 a CSS Medgidia a incheiat pe prima pozitie faza intai a Campionatului National si s a calificat in etapa urmatoare a intrecerii, cea a Grupelor Valoare. Formatia…

- Mihaela Blaga (CSȘ Blaj) – aur și argint la Naționalele Under 18! Performanța de excepție a atletismului din “Mica Roma”! Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ CS “Mica Roma” Blaj) a reușit rezultate extraordinare la Campionatele Naționale de atletism Under 18 (categoria sa de varsta), unde a fost in doua randuri…