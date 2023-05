CSM Zalau participa cu 5 sportivi la Cupa Romaniei Juniori Iasi 2023

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Zalau participa cu 5 sportivi 1.63kg Ciurbe Dasaev -loc III Campionatul National Cadeti 2022 – a sustinut 20meciuri, castigate 14 2.66kg Grama Rares -Loc III Campionatul National Cadeti 2021 -a sustinut 37 de meciuri, castigate 31 3. 75kg Cimpian Alexandru -loc II Campionatul National Cadeti 2021…

- Universitatea Craiova o intalnește astazi, de la ora 21.00, pe CFR Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din play-off-ul Superligii. Disputa din Gruia se anunța extrem de disputata și asta pentru ca punctele puse in joc sunt foarte importante. Pe gazde le-ar menține in cursa pentru titlu,…

- Diana Tanasescu, cel mai bun produs al boxului feminin salajean din ultimii ani, va reprezenta, din nou, Romania la o competitie internationala. Capitala Armeniei, Erevan, este gazda editiei din acest an a Campionatului European de Box rezervat categoriei tineret, evenimentul desfasurandu-se in perioada…

- Romania a invins Andorra, scor 2-0, la debutul in grupa preliminara pentru EURO 2024. Kosovarii, adversarii „tricolorilor” din grupa, nu ne iau in calculele pentru calificare. Kosovo a debutat cu o remiza in drumul spre Campionatul European, 1-1 in Israel. Vedat Muriqi, atacantul celor de la Mallorca…

- Kathleen Kavalec, noua ambasadoare a SUA in Romania, a susținut un discurs la Adunarea Generala a Camerei de Comert Americana din Romania. Reprezentanta SUA a declarat ca intarirea prezenței firmelor americane in Romania reprezinta o prioritate a mandatului sau și a laudat progresele facute de țara…

- Selectionerul echipei natioanle de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei in vederea meciurilor cu Andorra si Belarus, din grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania.Sambata, 25 martie, de…