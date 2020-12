CSM Resita – CSM Vaslui 23-25 (10-13) SUCCES… CSM Vaslui a obtinut o victorie importanta in incercarea de salvare directa de la retrogradare. In runda a 12-a a Ligii Zimbrilor, trupa antrenata de Alin Bondar a invins CSM Resita, scor 25-23 (13-10), la capatul unui joc in care echipa vasluiana a condus in permanenta. CSM Articolul CSM Vaslui, tot mai aproape de play-off dupa victoria cu Resita apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .