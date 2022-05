Stiri pe aceeasi tema

- FINAL… Echipa de handbal masculin a CSM Vaslui joaca astazi, in deplasare, ultimul meci din actuala editie de campionat. Handbalistii vasluieni vor intalni de la ora 18:00, pe HC Buzau, intr-un meci care, pentru vasluieni, nu mai conteaza decat pentru ocuparea unui loc mai bun in clasament. Inainte…

- Handbal SUCCES… CSM Vaslui a urcat pe locul 7 in Liga Zimbrilor la handbal masculin, dupa ce a invins CSM Bucuresti, scor 30-27 (15-16), in penultima etapa a campionatului. In ultima etapa, handbalistii vasluieni vor juca, in deplasare, cu HC Buzau, miercuri, 18 mai. Dupa un meci frumos, animat, cu…

- PE PODIUM… CSM Vaslui 2 a devenit vicecampioana nationala la tineret. Echipa pregatita de Bogdan Pralea si Gabriel Armanu a terminat pe locul doi turneul final al locurilor 1 din Divizia A – Tineret. Handbalistii vasluieni au invins CSM Bucuresti 2 si Sporting Ghimbav, dar au pierdut cu Poli Timisoara…

- Handbal TURNEU… In urma obligativitatii echipelor din Liga Zimbrilor la handbal masculin de a avea o echipa secunda in campionatului Diviziei A (Liga 2), nou infiintata echipa secunda a Vasluiului a avut un parcurs excelent, castigand play-off-ul Diviziei A – Tineret. In urma acestui rezultat, CSM 2…

- UPDATE: Cei cinci indivizi din Roșiești, care au terorizat intreg satul Albești a doua zi de Paște au fost identificați și ridicați de Poliție in cursul acestei dimineți. Aceștia au fost duși la sediul Poliției din Barlad, unde urmeaza sa fie audiați. Pentru toate agresiunile comise, pentru ca au patruns…

- Delegațiile de finanțe ale mai multor state din grupul G20, care s-au reunit miercuri la Washington, au parasit ședința, ca protest la participarea Rusiei, potrivit Reuters. Oficialii britanici din finanțe au parasit reuniunea G20, inclusiv guvernatorul Bancii Centrale, Andrew Bailey, a declarat miercuri…

- INCREDIBIL… Dan Marian, proaspatul vicepreședinte reales al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, dispune de bunurile instituției dupa bunul sau plac. Ieri, una din mașinile inmatriculate pe CJ Vaslui, repartizata cabinetului acestuia, era condusa de fratele sau, Iliuța Marian, care se grabea sa ajunga…

- Reluarea campionatului Ligii Zimbrilor la handbal masculin dupa pauza impusa de meciurile echipei naționale a adus un duș rece pentruj CSM Bacau. Duminica, in etapa a 22-a, gruparea bacauana a cedat fara drept de apel, cu scorul de 41-35 (20-14) pe terenul penultimei clasate, Universitatea Cluj. Gazdele…