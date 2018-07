CSM-ul are director adjunct „cu acte” – Lucian Rădulescu

Marian Dima Dupa expirarea mandatului de director adjunct al lui Decu Crangasu, functia de conducere din cadrul organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiesti ramasese „vacanta”, saptamana aceasta incheindu-se procedura de concurs pentru ocuparea acesteia. Pana la urma, a fost un singur candidat „la examen”, Lucian Radulescu, cel care activeaza in CSM de o buna perioada ca responsabil al activitatii pe Hipodrom, respectiv consilier al directorului Silviu Crangasu. Acesta a castigat concursul si, implicit postul de director adjunct, in conditiile in care, al doilea candidat inscris – Cristian…