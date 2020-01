CSM Târgu Jiu are nevoie de un buget de minimum 3 milioane de lei Clubul Sportiv Municipal are nevoie de o finanțare de minimum 3 milioane de lei pentru a funcționa in condiții normale anul acesta. Conducerea CSM Targu Jiu a anunțat obiectivele pentru acest an. Acestea sunt corelate cu bugetul de venituri și cheltuieli. Robert Balaeț, directorul CSM Targu Jiu, a declarat ca va propune un buget mult mai mare și la performanțe mai bune decat anul trecut. Bugetul minim necesar va fi de 3 milioane de lei pentru a spera o evoluție competiționala buna a echipelor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Targu Jiu.Robert Balaeț a declarat ca activitatea CSM a inceput… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

