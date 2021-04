Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a sesizat, vineri, Inspectia Judiciara pentru a verifica modul in care fosta sefa a DIICOT Giorgiana Hosu a emis ordonanta de infirmare a deciziei de clasare in dosarul "10 august", au precizat, pentru AGERPRES, surse din minister. Tribunalul Bucuresti a dat publicitatii,…

- Clasarea in instanta a dosarului 10 august pare ca s-a transformat intr-o disputa intre magistrati si politicieni, nemultumiti de aceasta decizie prin care fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat fara sa fie acuzati de interventia violenta impotriva manifestantilor din Piata Victoriei din 2018 si, dupa…

- Plenul ConsiliuluiSuperio al Magistraturii a decis, in sedinta de joi, sa sesizeze Inspectia Judiciara, dupa afirmatiile care s-au facut in spatiul public cu privire la sentinta pronuntata de Tribunalul Bucuresti in Dosarul 10 august. Magistratii au respins, insa, cererea ministrului Justitiei, Stelian…

- Inspecția Judiciara de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a respins ca neintemeiata sesizarea directorului Serviciului Informațional și Securitate (SIS), Alexandr Esaulenco, privind atragerea la raspundere disciplinara a magistraților din cadrul Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani și Rașcani,…

- In sedinta de azi, 12 ianuarie 2021, Sectia pentru procurori din CSM, in unanimitate, in urma suplimentarii ordinii de zi, a dispus sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari conform competentelor legale, cu privire la "posibila savarsire de catre doamna procuror Adina Florea…

- Sectia pentru procurori a CSM sesizeaza Inspectia Judiciara, pentru a face verificari in ceea ce o priveste pe Adina Florea, procuror la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, dupa ce ICCJ a desfiintat masurile de plasare sub control judiciar in cazul lui Kovesi si in cazul unui…