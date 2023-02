CSM se pregateste sa stabileasca doi vicepresedinti de instanta in Dobrogea. Despre cine este vorba

Doua instante din Dobrogea, arondate Curtii de Apel Constanta, se vor afla in atentia Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in prima sedinta din cursul saptamanii viitoare Este vorba despre Tribunalul Tulcea si Judecatoria Medgidia, unde CSM se pregateste sa delege si, respectiv, sa numeasca vicepresedintii de instanta. In cazul Tribunalului Tulcea, atentia CSM se va indrepta asupra magistratului Madalina Lelia Surculescu, ce are gradul profesional de judecator de cu ...