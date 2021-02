Stiri pe aceeasi tema

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca este noul lider al Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins-o pe FC Arges Pitesti cu 93-78 (27-14, 29-15, 22-15, 15-34), vineri, la Sibiu. De remarcat ca ''U'', aflata la a zecea victorie din tot atatea partide, a pierdut…

- Echipa de baschet masculin Universitatea BT Cluj a invins vineri dupa-amiaza pe BCM Pitești, cu 93-78 (56-29), intr-un joc contand pentru runda a 13-a a Ligii Naționale. Cea de a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care au fost programate la mijlocul acestei saptamani…

- BCM U FC Argeș Pitești a invins ieri Steaua București, scor 94-85, intr-un meci contand pentru sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin, ediția 2020-2021. Confruntarea s-a desfașurat la Sibiu. Tony Bishop a contabilizat 13 puncte, 7 recuperari, doua intercepții, o pasa decisiva și un…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins joi, in grupa de la Sibiu, formatia locala CSU, scor 90-83 (38-41), in meci contand pentru Turneul 6 al Ligii Nationale. Cel mai aplaudat cos de catre banca echipei clujene a fost marcat in ultimul minut de joc, de la trei puncte,…

- CSM Oradea și SCM Craiova au caștigat miercuri primele doua meciuri din cea de-a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care sunt programate la mijlocul acestei saptamani la Sibiu, Oradea si Focsani. La turneu nu participa CSM Galati, deoarece au fost consemnate cazuri…

- Primul turneu al stagiunii 2020-2021 a Ligii Nationale de baschet masculin s-a incheiat, luni, dupa cinci zile de partide in grupe organizate in orase diferite, la Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca. Echipa Athletic Constanta nu a participat la primul turneu al Ligii Nationale, in grupa de la Cluj-Napoca,…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- Sezonul 2020-2021 al Ligii Nationale de baschet masculin a debutat, joi, la Oradea, cu partida SCM Timisoara - CSM Galati, scor 80-78 (43-40). Primul turneu al competitiei programeaza meciuri in Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca, intre 10 si 14 decembrie. Echipa Athletic Constanta nu participa…