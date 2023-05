CSM Oradea, prima finalistă la baschet masculin Semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin au fost programate pe principiul „trei din cinci". Meciurile cu numarul 3 s-au disputat in Sala „Rapid" din Capitala și la Sibiu: Rapid București – U-BT Cluj-Napoca 106-86 (miercuri, 3 mai, scor general 1-2) și CSU Sibiu – CSM Oradea 68-78 (FOTO – joi, 4 mai, scor general 0-3). […] Articolul CSM Oradea, prima finalista la baschet masculin apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

