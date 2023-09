CSM Olimpia primește vizita echipei lui Mansour (Foto) Dupa semieșecul de pe Stadionul Someșul, 3–3 etapa trecuta cu SC Olimpia MCMXXI, echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare revine pe teren propriu, și va primii vizita CSM-ului din Sighetu Marmației, in cadrul etapei a 5-a a ligii a 3-a. Dupa ce elevii antrenați de cuplul Iuhas Cosmin-Florin Fabian au legat […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raducioiu a analizat-o pe Universitatea Craiova, dupa 2-1 cu Sepsi, și spun ca nu o vede ca pe una dintre echipele care se poate bate la titlu. Fostul fotbalist al Generației de Aur a laudat jocul formației lui Laurențiu Reghecampf, dar spune ca nu crede ca oltenii vor avea forța sa lupte pentru…

- Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare va juca sambata in deplasare pe Stadionul Someșul impotriva nou promovatei in Liga a 3-a, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare. Elevii pregatiți de cuplul Cosmin Iuhas-Florin Fabian vin dupa trei victorii consecutive din tot atatea meciuri. Dupa…

- Dennis Man va ramane la Parma dupa ce in aceasta vara a fost din nou subiectul unor negocieri intre gruparea cruciata și cluburi din Serie... The post Dennis Man ramane la Parma! Rateaza meciurile echipei naționale din cauza unei accidentari appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In perioada 19 – 20 august, a avut loc la Sighetu Marmației cea de a XI a ediție a Festivalului de Muzica Folk, ”Floare de Colț”. Județul Satu Mare a fost reprezentat de cantautorul Adrian Lupescu, care a cucerit Marele Premiu al Festivalului, interpretand cateva melodii din repertoriul propriu. Tanarul…

- In perioada 05-06.08. a.c., polițiștii cu atribuții rutiere din județ, au identificat in trafic trei barbați cu varste cuprinse intre 32 și 54 de ani, care au condus autoturisme cu alcoolemii intre 0,66 și 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat. Al patrulea barbat de 43 de ani din Sighetu Marmației,…

- Echipa de baschet „U12” a CSM Petrolul Ploiesti a ocupat locul al 5-lea la Campionatul National al acestei categorii de varsta, pe care Federatia Romana de Baschet l-a organizat, in perioada 1-4 iulie, la Costinesti. Repartizati in Grupa 2, baietii pregatiti de Eugeniu Melnic au castigat toate cele…

- Polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit ieri, 23 iunie, la un accident rutier produs pe strada Faget din municipiu. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca un autoturism condus de catre un barbat de 45 de ani din Sighetu Marmației, a intrat in coliziune fața spate cu o autospeciala din…