Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de volei feminin Rapid Bucuresti si CSM Lugoj s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Challenge Cup, dupa ce au eliminat formatiile TJ Ostrava, respectiv Ankara PTT, in faza 16-ilor competitiei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa feminina de volei CS Rapid Bucuresti a invins, cu scorul de 3-1 (25-9, 18-25, 25-14, 25-12), pe TJ Ostrava (Cehia), intr-o partida disputata pe teren propriu, contand pentru prima mansa a 16-imilor de finala ale Cupei Challenge. Ailama Cese Montalvo (21 puncte), Ioana Baciu (15 p) si Nasia Dimitrova…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost aproape de o victorie mare in Turcia, in partida tur cu PTT SC Ankara, din 16-imile Cupei Challenge. Fara Aliona Martiniuc, cea mai buna marcatoare a campionatului, formația din Lugoj a reușit un joc bun in partida din Turcia, unde a avut doua mingi de…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor intalni, in 16-imile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, formația turca PTT SC Ankara. Partida tur va avea loc in Turcia (data nu a fost anunțata, probabil in 14 decembrie), iar returul in 21 decembrie, de la ora 18:30, la Lugoj. PTT SC…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie de trei puncte și in partida cu SCM U Craiova, disputata la Buziaș. Meciul a fost foarte disputat, tranșat, intr-un final electrizant, de formația din Lugoj, cu 3-1 (23-25, 25-14, 25-17, 29-27). Punctele formației din Lugoj au fost…

- Echipa masculina de volei CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a invins, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-21), pe Tiikerit Kokkola (Finlanda), intr-o partida disputata la sala „Mihai Viteazul” din Bucuresti, contand pentru mansa secunda a 16-imilor…

- Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ballkani, in ultima etapa a grupei G a Conference League, si a incheiat grupa pe locul doi, care ii aduce calificarea in play-off-ul pentru optimile competitiei. In cealalta partida din grupa, Slavia Praga si Sivasspor…

- Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce bulgaroaica Viktoria Tomova a abandonat la scorul de 7-5, 5-1. Begu (32 ani, 33 WTA), a treia favorita, a obtinut victoria dupa o ora si 42 de minute. Tomova (27…