Stiri pe aceeasi tema

- Cum Sala de sport “Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj se afla in reparații, voleibalistele de la CSM Lugoj vor intalni pe SCMU Craiova la,,, Buziaș. Meciul, contand pentru etapa a șasea a campionatului Diviziei A1 de volei feminin, va avea loc sambata, 19 noiembrie, de la ora 18:00,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au pierdut și cel de-al patrulea meci din noul sezon al Diviziei A1, 2-3 (25-14, 25-27, 26-24, 24-26, 10-15) pe terenul formației CSM București. Fața de celelalte meciuri, trupa lui Macicașan s-a luptat de la egal la egal cu adversarele și a obținut, totuși, un punct,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost aproape de a obține o noua victorie in fața campioanei Romaniei, CSM Volei Alba Blaj. In etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj a intalnit, in deplasare, pe CSM Volei Alba Blaj și a reușit un nou joc de excepție, conducand cu 2-1 la seturi,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au pierdut si cel de-al treilea meci din noul sezon al Diviziei A1, scor 0-3 cu Voluntari, una dintre echipele puternice din campionat. Disputa a contat pentru etapa a treia. Chiar daca nu a bifat niciun succes pana in prezent si a luat nici macar un punct, gruparea…

- CSM Lugoj a incheiat și cel de-al doilea joc din ediția 2022-2023 a Diviziei A1 la volei feminin tot cu o infrangere, in tie-breack. In jocul cu CSO Voluntari, CSM Lugoj a condus cu 2-0 la seturi și 21-13 in setul trei, dar in final a incheiat jocul cu o infrangere: 2-3 (29-25, 25-20, 26-28,…

- Prim-divizionara CSM Lugoj a inceput noul sezon voleibalistic intern cu o victorie de senzație, la Turneul Final Four al Supercupei Romaniei la volei feminin, care se desfașoara la Mioveni. In semifinalele Supercupei Romaniei, CSM Lugoj a invins cu 3-1 (25-22, 23-25,28-26, 25-23) pe CSM Volei…

- Chindia Targoviște ataca, astazi, cea de-a treia victorie consecutiva in campionat. De la ora 14.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, roș-albaștrii intalnesc pe CS Mioveni in duelul suferinței. Cu un moral ridicat dupa rezultatele pozitive inregistrate in ultima perioada, elevii lui Toni Petrea țintesc…

- Azi, 1 octombrie, de la ora 19, in etapa a 12-a din Superliga de fotbal, CS Mioveni are un meci dificil cu FCU Craiova. A recunoscut asta și antrenorul Flavius Stoican, care spune, totuși, ca ”jucam acasa și avem un moral bun dupa victoria din Cupa Romaniei, in care am marcat patru goluri. Este foarte…