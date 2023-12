Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Dinamo Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, formatia franceza Chambery Savoie, scor 36-33 (23-14), in ultima etapa din grupa G a European League. Dinamo s-a calificat in faza grupelor principale.Principalii marcatori ai partidei au fost Akimenko 9 goluri, Humet 5, pentru Dinamo,…

- CSM Constanta s-a calificat in grupele principale ale competitiei masculine de handbal EHF European League, marti seara, dupa ce a invins echipa maghiara MOL Tatabanya KC, cu scorul de 28-25 (14-12), pe teren propriu, in penultima etapa din Grupa H. CSM Constanta a dominat jocul si s-a impus fara emotii,…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a realizat astazi, 28 noiembrie 2023, marea performanta a calificarii in grupele principale ale competitiei continentale European League.Jucatorii pregatiti de George Buricea si Ionut Puscasu au obtinut calificarea in urma meciului de pe teren propriu cu formatia…

- Izvidac - Dinamo și CSM Constanța - Tatabanya se joaca ACUM, in grupele European League. Meciurile sunt live pe GSP.ro LIVE. Izvidac - Dinamo 2-4 Televizare: Digi Sport 3, Orange Sport 3 Dinamo se deplaseaza in Bosnia pentru duelul cu Izvidac. Inaintea meciului direct „cainii” ocupa locul secund in…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta disputa marti, 21 noiembrie 2023, al patrulea meci din grupa H a competitiei continentale European League, intalnind in deplasare formatia poloneza KGHM Chrobry Glogow.In clasament, CSM Constanta ocupa licul intai, cu punctaj maxim, 6, in timp ce echipa din…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a pierdut ultima partida din cadrul turului secund preliminar al Ligii Campionilor, 0-3 (20-25, 20-25, 19-25) cu Avo Asterix Beveren și a terminat pe locul secund grupa de calificare, urmand sa evolueze in Grupa E a competiției europene. Ambele echipe erau calificate…

- Dinamo București și CSM Constanța joaca excelent in grupele EHF European League și au deja cate doua victorii in primele doua etape. Daca merg mai departe, vor fi in aceeași grupa principala Dinamo și Constanța au caștigat și meciurile din etapa a doua in grupele EHF European League, 28-21 la Chambery,…

- Dinamo și CSM Constanța iși disputa marți, 24 octombrie, meciurile din etapa secunda a competiției a doua ca valoare in Europa, in deplasare la Chambery, respectiv acasa, cu Sporting. Echipele tricolore vin dupa victorii in primele partide Atat campioana Romaniei, Dinamo București, cat și CSM Constanța…