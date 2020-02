CSM Bucuresti, victorie de exceptie in Norvegia. Cristina Neagu a fost FENOMENALA!

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 25-23 (11-12), sambata, in deplasare, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit a doua sa victorie consecutiva in grupa principala, dupa o prima repriza in care a fost condusa la cinci goluri,…

- Cristina Neagu a facut din nou o partida mare pentru "tigroaice" și a punctat de 14 ori pentru echipa antrenata de Adrian Vasile, care a fost condusa in cea mai mare parte a timpului de echipa din Norvegia. Dupa aceasta victorie, CSM București și-a crescut semnificativ șansele la calificarea…

- Sambata, 8 februarie 2020, de la ora 15.00, pe teren propriu, campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a fost invinsa, de detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, scor 29-20 (10-6), in al treilea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor. In urma rezultatului, SCM…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu CS Minaur Baia Mare, 24-24 (12-8), miercuri, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Andrea Lekic a marcat ultimul gol al meciului si vicecampioana a evitat o infrangere neasteptata pe teren propriu.…

- Adrian Vasile, antrenorul CSM București, spune ca echipa trebuie sa joace in continuare așa cum a facut-o cu Metz pentru a avea șanse sa se califice in „sferturi” și in Final Four-ul Ligii Campionilor. CSM București a invins sambata cu 32-27 pe Metz, campioana Franței, echipa care era neinvinsa in…

- CSM Bucuresti a invins formatia franceza Metz Handball cu scorul de 32-27 (16-14), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a facut astfel uitat-o intr-o oarecare masura infrangerea…

- In ultimul lor meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, disputat, sambata, in Rusia, CSM Bucuresti a fost invins de Rostov pe Don, scor 23-22 (14-7). Vicecampioana Romaniei a facut o prima repriza foarte slaba si in ciuda unei reveniri dupa pauza nu a putut scoate un rezultat pozitiv.…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 23-22, de Rostov Don, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor.In celalalt meci al grupei B se intalnesc duminica MKS Lublin si Team Esbjerg. CSM Bucuresti era deja calificata in grupele…