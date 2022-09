CSM Bucureşti a debutat cu dreptul în noul sezon al Ligii Campionilor ''Tigroaicele'' au obtinut o victorie muncita, dupa ce au fost conduse la pauza cu 19-17 de echipa slovena, care a avut in prima repriza si avantaj de cinci goluri, 18-13, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

