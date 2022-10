CSM Alexandria face furori în Cupa României la fotbal Surpriza mare in primul meci din grupele Cupei Romaniei. Teleormanenii le-au ținut piept cu brio constanțenilor lui Gica Hagi. Meciul CSM Alexandria – Farul s-a incheiat cu scorul de 2-2. Constanțenii lui Hagi au deschis foarte repede scorul, dupa ce in minutul 8 Torje a marcat un gol spectaculos. Pentru a menține handicapul, constanțenii au marcat și golul cu numarul doi prin Moldoveanu in minutul 33, dar golul i-a fost anulat pentru offside. Dupa o lovitura libera din minutul 35, trupa din Teleorman a egalat superb prin Stancu. Dupa aproximativ o ora de joc, Farul a preluat din nou conducerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

