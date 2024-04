Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Ancuța Popoviciu, de la Judecatoria Mangalia, propusa pentru suspendare de Inspecția Judiciara, ramane in funcție, a decis Consiliul Superior al Magistraturii. „Respinge propunerea formulata de Inspecția Judiciara privind suspendarea din funcție a doamnei Popoviciu Ioana Ancuta – judecator…

- Consiliul Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, decizia in cazul judecatoarei din dosarul accidentului de la 2 Mai. Inspectia Judiciara solicitase suspendarea acesteia din functie, iar cererea va fi judecata pe 24 aprilie. Inspectia Judiciara a trimis Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat miercuri ca amana pentru 24 aprilie 2024 judecarea cauzei in care se cerea suspendarea din funcție a judecatoarei Ancuța Popoviciu, „pentru a garanta dreptul la aparare al acesteia”.Anuntul…

- Inspecția Judiciara cere suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuta Popoviciu, de la Tribunalul Mangalia, cea care are in lucru dosarul 2 Mai. UPDATE: CSM discuta maine cererea IJ Secția pentru Judecatori in Materie Disciplinara urmeaza sa analizeze miercuri, de la ora 10:00, solicitarea Inspecției…

- Inspectia Judiciara a anuntat, marti, ca a trimis Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din functie, pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care solutioneaza dosarul in care este…

- Inspectorii judiciari au propus, marți, Consiliului Superior al Magistraturii, suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu, din cadrul Judecatoriei Mangalia, originara din Beiuș.

- Ioana Ancuta Popiviciu, magistratul de la Judecatoria Mangalia care judeca dosarul accidentului de la 2 Mai, cu suspect principal Matei Vlad Pascu, ar putea fi suspendata din functie. Inspectia Judiciara a anuntat marti, 16 aprilie 2024, prin intermediul unei informari, ca "in cursul zilei de astazi…