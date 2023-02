Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, in ședința de guvern de miercuri, ca vor fi alocați bani din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitați administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023.…

- Guvernul va institui un mecanism prin care cetatenii vor putea anunta daca in cladirile in care locuiesc exista elemente de plumb in sistemul de distributie a apei, plumbul fiind un metal extrem de toxic pentru organism, a informat Agerpres. Anunțul a fost facut miercuri, 18 ianuarie, de ministrul Dezvoltarii,…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat etapa de evaluare a cererilor de finantare depuse de Consiliile Judetene pentru amenajarea de trasee cicloturistice, finantate prin Componenta 11 Turism si cultura a Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Ministerul,…

- De luni, autoritațile publice locale și centrale vor putea accesa fonduri pentru amenajarea a 3.000 km de trasee cicloturistice – a anunțat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, care a aprobat și a trimis spre publicare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Ghidul solicitantului pentru proiectele finanțate…

