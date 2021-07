Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. La randul sau, premierul Florin Cițu spune ca…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat, luni, doua dintre reformele prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta, respectiv Legea zonelor metropolitane si posibilitatea formarii unor consortii administrative intre mai multe unitati administrativ teritorial, potrivit News.Cseke…

- Cseke Attila a fost prezent, luni, la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania. In debutul acesteia, el a prezentat cateva proiecte avute in vedere de Ministerul Dezvoltarii. “Am repornit procesul de descentralizare, avem proiectul de lege sectoriala pe domeniul tineretului si sportului, sigur aici…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, joi, ca ministerul pe care il conduce plateste in continuare facturile pentru lucrarile de investitii prin PNDL care au ajuns pana in 15-17 iunie, urmand ca la rectificarea bugetara din august sa fie primite si…

- Anunțul ministrului Dezvoltarii vine dupa ce termenul-limita dat de premier pentru reforma din ministere se apropie. Florin Cițu le-a cerut din nou, imperativ, membrilor Guvernului sa faca ordine in ministere , adica „reforme in propria ograda”, la sfarșitul lunii mai, daca vor sa mai ramana in funcție.…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a anuntat reforma institutionala in ministerul pe care il conduce: Vor fi taiate zeci de posturi vacante si cele ramase vor fi transformate in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in institutie.

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca au fost depuse 84 de cereri pentru construirea de crese in mai multe locatii din tara, in cadrul programului initiat de Ministerul Dezvoltarii. Constructia va incepe in aceasta vara. Primaria Timisoara urmeaza sa depuna alte…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca pe anumite domenii de expertiza in constructii, cum este cazul securitatii la incendii, s-a format o adevarata casta, iar sistemul va fi schimbat radical.…