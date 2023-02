Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele, in valoare totala de 715.848.937,41 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 – Valul Renovarii si C10 – Fondul Local din PNRR, mai arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 43 de noi proiecte,…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 123 noi investitii, in 111 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 352.318.738,65 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…

- Proiectele, in valoare totala de 405.727.629,40 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 13 noi proiecte, in valoare totala de 359.094.682,58 lei, depuse de…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 129 de noi investitii, in 93 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 445.862.630,24 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…

- Proiectele, in valoare totala de 407.313.916,65 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR, arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 28 noi proiecte, in valoare totala…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 77 de noi investitii, in 62 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 407.313.916,65 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…

- Contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 54 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si au o valoare totala de 1.073.935.370,33 de lei, arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, prin Valul Renovarii, au fost semnate 25 de contracte, in valoare totala…

- ”Astazi, putem anunta ca, pentru Valul Renovarii, am incheiat deja selectarea proiectelor depuse in cadrul primului apel de proiecte si am inceput selectia celor depuse in cea de-a doua runda. Am inceput si evaluarea proiectelor depuse in cadrul celei de-a doua runde de apel pentru Fondul Local, dar…