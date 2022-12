Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 9 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 14.028.081,30 de lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Dintre…

- Incepand de luni, 5 decembrie, autoritațile publice locale și centrale vor putea accesa fonduri pentru amenajarea a 3.000 km de trasee cicloturistice – a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care a aprobat și a trimis spre publicare, zilele trecute, in Monitorul Oficial al Romaniei, Ghidul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) arata, intr-un comunicat de presa, ca a virat suma de 58.368.729,19 lei, in vederea decontarii primelor facturi pentru 13 obiective de investitii finantate prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”. ”Asa cum am anuntat…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei creeaza o baza de date cu subiecte pentru toate domeniile de atestare a verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici, a anuntat miercuri ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat, marti, sapte noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de peste 11 milioane de lei, prin Programul Operational Regional 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Dintre acestea, cinci proiecte…

- ”Ministerul Dezvoltarii are in vedere asigurarea finalizarii obiectivelor de investitii care servesc comunitatile locale, finantate din bani publici”, anunta ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila. In vederea finalizarii obiectivelor de investitii finantate prin Programul…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 12 noi contracte de finanțare, in valoare totala nerambursabila de 11.376.876,06 lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.…

- Economie Pe 10 octombrie se lanseaza al doilea apel de proiecte pentru eficientizarea energetica și consolidarea seismica a blocurilor de locuințe și a cladirilor publice / Alocarea fondurilor, pe principiul primul venit – primul servit octombrie 6, 2022 09:04 Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila…