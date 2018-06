Cseke Attila despre modificarea Codurilor penale: Nu susţinem această procedură prin ordonanţă de urgenţă Senatorul UDMR Cseke Attila a declarat luni ca formatiunea din care face parte nu sustine modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, mentionand ca aceste proiecte legislative importante trebuie sa treaca prin Parlament. "Nu avem deocamdata semnale nici oficiale, nici informale cu privire la posibilitatea de a se emite ordonante de urgenta pe aceasta tema. Ca principiu, pot sa va spun ca UDMR nu a sustinut si nu a fost de acord cu modificarea intr-un domeniul de genul acesta, dar nici in alte domenii prin ordonanta de urgenta si asa a fost si cand Guvernul tehnocrat a modificat prin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, luni, intrebat despre o posibila Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Codurilor penale, ca nu stie nimic pentru ca a fost plecat din Bucuresti cateva zile. "Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca nu a fost consultat cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta prin care ar urma sa fie modificate Codurile penale. "De patru zile, cinci zile nu sunt in Bucuresti. Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca varianta de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile preconizate la codurile din justitie este una pertinenta și de luat in seama.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”, anunta Mediafax. ”Guvernul nu are in intentie sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”.

- Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta in ceea ce priveste modificarea Codurilor penale, a anuntat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta pe modificarea Codurilor penale. Ministrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”. ”Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”.