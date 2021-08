Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti ca solutia finala in privinta rectificarii bugetare pentru ministerul pe care il conduce va fi gasita in coalitia de guvernare, fiind vorba despre un minister care are foarte multe investitii si obiective…

- Bugetele locale și județene vor putea fi suplimentate din redevența exploatarilor de suprafața. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a publicat, spre dezbatere, un proiect de Hotarare de Guvern privind metodologia de aplicare a legii care prevede acest lucru, a atras atenția…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, joi, ca ministerul pe care il conduce plateste in continuare facturile pentru lucrarile de investitii prin PNDL care au ajuns pana in 15-17 iunie, urmand ca la rectificarea bugetara din august sa fie primite si…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, luni, ca in UDMR nu sunt tensiuni, iar Congresul din luna septembrie nu va fi unul de alegere a presedintelui, ci o reuniune in care va fi analizat modul in care a activat formatiunea in ultimii doi ani si perspectivele…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, considera ca discutia legata de regionalizare este una pur teoretica, din care nu se va iesi cu niciun rezultat atata timp cat in Constitutie regiunile nu sunt definite ca fiind unitati administrativ-teritoriale. …

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…