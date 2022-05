Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a anunțat ca Ministerul Dezvoltarii va finanța construcția a 6 creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic. Acestea vor intra, in curand, in procedura de licitație publica, in vederea identificarii constructorului. Astfel, in municipiul Craiova vor fi construite doua creșe mari (pentru cate 100-110 copii), […] Articolul Cseke Attila: 6 noi creșe vor putea intra in licitație publica apare prima data in Curierul National .