- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipele de volei feminin de la CSȘ-CSM Targoviște continua seria victoriilor in cadrul fazelor secunde ale competițiilor naționale in care sunt angrenate. Duminica, in cadrul Campionatului Național de Junioare – Seria Elita, echipa dambovițeana, antrenata de Ioan Atanasiu, a facut din nou spectacol…

- Echipele din SuperLiga au reluat pe rand antrenamentele in vederea celei de-a doua parți a campionatului, care va debuta peste doua saptamani. Fie ca iși desfașoara cantonamentele in strainatate sau in țara, acestea și-au stabilit deja adversarii din meciurile amicale.

- Aflata pe poziția a doua in liga secunda, Politehnica Iași a reușit doua transferuri cu care spera sa reușeasca promovarea in SuperLiga. Dupa imprumutul lui Alexandru Musi de la FCSB, in Copou a ajuns și Robert Ion, fost la Farul Constanța.

- Echipele de handbal ale Focșaniului au disputat la finalul saptamanii trecute ultimele jocuri de campionat ale anului 2022. Handbaliștii de Liga Naționala ai CSM 2007 au caștigat la Bacau și au terminat anul pe locul al șaselea, la un punct de locul al cincilea, ocupat de Steaua București și la trei…

- Primele trei clasate, CSM Targoviste, CSM Volei Alba Blaj si CS Dinamo Bucuresti, au obtinut victorii, sambata, in etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin. Vicecampioana CSM Targoviste a trecut de CSM Bucuresti cu 3-0 (25-19, 25-13, 25-9), condusa de Jovana Mirosavljevic, autoare a 16-a puncte,…

- Chindia Targoviște și FCSB se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:30, in cel mai așteptat meci al zilei din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul + rezultatele etapei #20 din Liga 1 Chindia Targoviște - FCSB, live de…

- Avand ca obiectiv promovarea imediata in Liga 1, jucatoarele de pe litoral sunt pe drumul cel bun catre esalonul de elita, conducand in clasamentul seriei intai din Liga a 2 a. Si in Cupa Romaniei lucrurile au mers bine. Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a avut un an perfect, incheind 2022 cu…