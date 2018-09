CSAT se reunește la Palatul Cotroceni pentru avizarea rectificarii ministerelor din sistemul de Aparare; Discuții despre evoluția pestei porcine. Președintele Klaus Iohannis a criticat dur Guvernul, in ultima perioada, pentru ca nu a luat masuri de prevenire a pestei porcine și pentru despagubirea celor afectați. In plus, spune șeful statului, PSD și actualul Executiv vor ajunge in situația in care nu vor plati pensii și salarii pentru ca nu au bani. Saptamana trecuta, mai mulți membri ai Guvernului au solicitat convocarea CSAT, in premiera pentru țara noastra dupa ’89 . In replica, președintele…