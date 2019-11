Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al...

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, miercuri, numirea general locotenentului Daniel Petrescu ca sef al Statului Major al Apararii, a anuntat presedintele Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.General locotenentul Petrescu, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, miercuri, numirea general-locotenentului Daniel Petrescu ca sef al Statului Major al Apararii, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. "General-locotenentul Petrescu, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru pozitia…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest an,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest an, avizarea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe anul 2019, avizarea numirii…

- Miercuri, 27 noiembrie a.c., incepand cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la:Obiectivele Romaniei la Reuniunea aniversara a…