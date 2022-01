Stiri pe aceeasi tema

- USR a depus vineri sesizarea de neconstitutionalitate a Legii bugetului de stat pe 2022.„In conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile…

- Initial, protestul de la Bucuresti fusese anuntat ca avand loc in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. Joi seara, sindicatele reprezentative pentru aceste categorii profesionale au anuntat ca protestul programat in Bucuresti va avea loc nu la Guvern, ci in Piata Revolutiei, la sediul Legislativului."Schimbarea…

- In calitate de senator USR de Constanta, Remus Negoi a depus o initiativa legislativa de modificare a Legii audiovizualului in sensul marcarii productiilor realizate in perioada comunismului cu insemnul C cenzura Potrivit initiatorilor, propunerea legislativa urmareste sa atraga atentia asupra contextului…

- Parintii vaccinati vor beneficia de concediu pentru ingrijirea copiilor lor bolnavi de COVID -19, indemnizatia fiind de 100% din baza de calcul stabilita, a decis, miercuri, in plen, Senatul prin adoptarea propunerii legislative pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile…

- „Incepand de astazi IMM-urile trebuie sa depuna cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale! Daca cererea nu va fi transmisa furnizorii nu vor aplica masura de compensare! Cererea poate fi descarcata de aici: http://energie.gov.ro/ordin-decontare/ Ordinul pentru…

- „Joi a luat sfarșit haosul politic, odata cu investirea noului Guvern și depunerea juramantului, astfel ca se va restabili o oarecare ordine.Mulți ne intreaba, de ce trebuia sa faca parte UDMR dintr-o coaliție, care, și fara noi, are majoritate. Avem un singur raspuns: in urmatoarea perioada putem sa…

- Parlamentarii USR depun, astazi, o sesizare la Curtea Constituționala pe proiectul care aduce mai multe modificari Legii vanatorii și protecției fondului cinegetic, inclusiv in ceea ce privește cotele de vanatoare pentru speciile de pasari migratoare. Potrivit USR, modificarile adoptate pot duce la…

- Institutiile publice nu vor mai cere copii dupa documente emise de alte entitati ale statului, potrivit unei legi promulgata, marți, de președintele Klaus Iohannis. Potrivit legii, sunt interzise copiile inutile, care se aduna la dosarul cu sina. Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul…