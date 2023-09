Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au incheiat prima jumatate a turului campionatului Ligii a IV-a Timiș cu o zestre de 25 de puncte, imparțind prima poziție a clasamentului cu CS Sanandrei Carani. In aceasta saptamana, CSM Lugoj a susținut doua jocuri, incheiate cu o remiza pe teren propriu și…

- Saptamana cu eșec pentru FC Pucioasa in campionat! Vineri dupa-amiaza, pe teren propriu, dambovițenii au inregistrat prima infrangere in actuala ediție a Ligii a 3-a. Pe teren propriu, dambovițenii au cedat, cu 1-2, disputa cu CS Blejoi, ce a contat pentru etapa a 4-a a celui de-al treilea eșalon. Pucioasa…

- Șoimii Gura Humorului a dispus cu 3-0, pe teren propriu, de Juniorul Suceava, in derbiul etapei a III-a a Ligii a IV-a. Intr-un alt joc al rundei, campioana Viitorul Liteni a remizat pe teren propriu, 3-3, cu Bradul Putna, același rezultat inregistrandu-se și in confruntarea dintre Progresul ...

- Chindia Targoviște și Unirea Slobozia se dueleaza, astazi, de la ora 11.00, intr-un joc ce se anunța a fi unul de foc, in etapa a 5-a a Ligii a 2-a. Inca de la primele ore ale dimineții, suporterii formației targoviștene au luat cu asalt casele de bilete ale stadionului “Eugen Popescu”. Fanii au format…

- Victoria Viișoara a debutat in noua ediție de campionat cu o remiza obținuta pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu formația Atletic Olimpia Gherla, la capatul unui meci foarte echilibrat. Dupa cum s-au desfașurat ostilitațile din teren, putem spune ca partida s-a incheiat cu un rezultat echitabil, dar…

- Vineri, 1 septembrie, de la ora 17.00, CS Minaur joaca pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, iar CSM Sighetu Marmației intalneste sambata, 2 septembrie, tot de la ora17.00, Minerul Ocna Dej, jocuri din cadrul etapei a doua din Liga 3, seria 10. Etapa a doua CS Minaur…

- Toate partidele din Seria I a Ligii a III-a se vor disputa sambata, cu incepere de la ora 17.00. Foresta, singura reprezentanta a județului care s-a impus in runda inaugurala a sezonului, 2-0, in deplasare, cu Rapid Brodoc, va evolua de aceasta data pe teren propriu. „Galben-verzii" vor ...

- Farul Constanta, campioana en titre a Romaniei, a pierdut in fața Politehnicii Iași cu scorul de 3-1, duminica seara, la Ovidiu, in etapa a treia a Ligii 1. Moldovenii au obținut prima victorie dupa promovarea in primul eșalon fotbalistic prin golurile marcate de brazilianul Luis Phelipe (11, 51) si…