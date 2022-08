Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo nu se poate baza in startul sezonului pe unul dintre veterani, Razvan Patriche, 36 de ani, accidentat de cateva saptamani, așteptandu-se ca el sa revina la antrenamentele normale ale „cainilor”. Dinamo demareaza astazi, de la ora 17:00, in noul sezon din Liga 2, contra Progresului Spartac. Partida…

- S-a publicat programul primei etape din noul sezon al ligii secunde, unde Dinamo va lua startul pentru prima oara in istoria de 74 de ani. „Cainii” deschid etapa joi, 4 august, in timp ce rivala CSA Steaua inchide runda marți, 9 august. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare…

- Rapid și FCSB se dueleaza in primul derby din acest sezon. Partida se joaca pe stadionul Giuleșți, dar pentru jandarmerie meciul are loc pe Arena Naționala. Rapid - FCSB se joaca azi, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Jandarmeria…

- FC Argeș pregatește cu mare atenție startul noului sezon competițional. Alb violeții vor intalni sambata, de la ora 18.30, pe propriul teren, pe UTA, in prima runda a noii ediții de campionat. Andrei Prepelița, antrenorul echipei, vrea ca alb-violeții sa inceapa cu dreptul noul sezon: ”Suntem in fața…

- CSU Craiova și Sepsi se intalnesc in prima etapa a Ligii 1, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida este programata de la 21:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. CSU Craiova - Sepsi, live de la 21:30 Click AICI pentru Live + statistici…

- FC Hermannstadt și CS Mioveni se infrunta azi in primul meci din noul sezon de Liga 1. Partida, care va avea VAR, este programata de la 18:30 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. Hermannstadt - CS Mioveni, live de la 18:30 Click AICI…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- FC Brasov merge doar cu gandul la victorie in deplasarea de la Timisoara. Stegarii sunt decisi sa castige barajul cu “Poli” si sa ramana sportiv in Liga a 2-a. Calin Moldovan spune ca baietii sunt foarte bine capacitati pentru acest meci si vrea sa faca o figura frumoasa, sambata, la Timisoara. Cele…