C Miercurea Ciuc si CSM Galati au obtinut victorii, marti, in Grupa B a Campionatului National de hochei pe gheata, anunța Agerpres.Campioana SC Miercurea Ciuc a dispus de ACS Sapientia U23 cu scorul de 4-3 (1-1, 1-0, 1-2, 1-0), dupa prelungiri, la Carta.

Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat din nou pronunțarea unui verdict in procesul dintre CSA Steaua și FCSB, in privința palmaresului echipei Steaua.Judecatorii de la ICCJ au decis o noua amanare, pentru 28 martie, a recursului formulat de FCSB fața de decizia luata de Curtea de Apel.

CSM Galati a invins-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 7-0 (3-0, 2-0, 2-0), sambata, pe Patinoarul Dunarea, in primul meci din Grupa B, in faza a doua a Campionatului National de hochei pe gheata, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcat de Mircea Constantin (2), Mihail Sabanov (2), Aleksei Baskov,

CSA Steaua Bucuresti si CSM Oradea au obtinut noi victorii, sambata, in primul turneu al play-off-ului Superligii Nationale masculine de polo pe apa (Grupa 1-4), gazduit de Bazinul Steaua din Capitala, scrie Agerpres.

CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de FC Porto, cu scorul de 32-23 (14-13), miercuri seara, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, informeaza Agerpres.

Nationala U21 a Romaniei va debuta in deplasare, cu Albania, in preliminariile Campionatului European din 2025. Romania a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru si Armenia. Meciurile tricolorilor din preliminariile EURO 2025 se vor disputa in perioada septembrie

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara Praktiker-Vac, scor 40-30 (21-18), in primul meci al grupei D din European League, potrivit news.ro.

ACSH Gheorgheni a revenit pe primul loc in Erste Liga la hochei pe gheata, marti, dupa ce a invins-o acasa pe echipa maghiara FEHA19 cu scorul de 9-3 (2-0, 4-2, 3-1).