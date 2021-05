Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a cucerit a 2-a Cupa a Romaniei din ultimele 3 ediții! Oltenii au invins-o in finala pe Astra, 3-2 dupa reprizele de prelungire (1-1 in timpul regulamentar). Astra – Universitatea Craiova 1-1, 2-3 in prelungiri. Oltenii au caștigat Cupa Romaniei, dupa un final dramatic. Universitatea…

- Pe „Ilie Oana“ din Ploiesti, in fata a 1.500 de spectatori, s-a disputat un meci, Craiova - Astra, care a intregit sezonul de cosmar al giurgiuvenilor si a trimis formatia din Banie in Europa.

- Universitatea Craiova o intalneste astazi, de la ora 20.30, pe Astra, la Ploiesti, in finala Cupei Romaniei. Desi cateva sute de suporteri olteni au facut deplasarea, ei au amenintat ca nu vor intra pe stadionul „Ilie Oana”. Lait motivul era legat de restrictiile impuse de FRF cu privire la bannere…

- Astra și Craiova joaca de la ora 20:30 in finala Cupei Romaniei, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Parcursul din Cupa Romaniei 2020-2021 Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova, liveTEXT de la 20:30 Click AICI…

- Stadionul ”Ilie Oana” gazduieste sambata, finala Cupei Romaniei, cu spectatori in tribuna. Meciul care se disputa cu trofeul Cupei Romaniei pe masa, intre Astra, aflata la a patra finala in 7 ani, si Universitatea Craiova, vicecampioana Ligii 1 in sezonul trecut, revenita in finala dupa 3 ani, are…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a spus la Digi24 ca Finala Cupei Romaniei dintre Astra și Universitatea Craiova, care va avea loc in 22 mai, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, va fi primul meci cu spectatori din acest an. Gradul de ocupare va fi de 25 la suta și pot intra pe stadion…

- Finala Cupei Romaniei din 22 mai se va desfașura cu public, accesul pe stadion fiind permis celor vaccinați. Se ia in calcul și acceptarea de teste PCR facute cu puțin timp inainte sau chiar teste rapide. „Cupa Romaniei, eveniment fanion, se va desfașura cu public, vor avea acces persoanele vaccinate”,…