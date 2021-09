CS Navodari, eliminata de Unirea Slobozia din Cupa Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni, pe teren propriu, formația CS Minaur Baia Mare, in urmatoarea faza a Cupei Romaniei. Partida din Cupa Romaniei – care va conta pentru a patra faza – va avea loc pe 8 septembrie, pe stadionul din Dej. Formația caștigatoare se va califica in urmatoarea etapa a “competiției…

- Intr-un meci din faza a treia a Cupei Romaniei la fotbal, CS Navodari a jucat, pe stadionul „Flacara”, cu divizionara secunda Unirea Constanța. Formatia gazda, antrenata de Constantin Funda si Florin Adam a avut o evolutie foarte buna si a reusit o victorie surprinzatoare, scor 3-1 (1-0). Golurile invingatorilor…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine, in deplasare, formația CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud. Partida dintre CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud și FC Unirea Dej – care va avea loc maine dupa-amiaza, cu incepere de la ora 17:30, pe Stadionul ”Jean Padureanu” din Bistrița – conteaza pentru a treia…

- Echipa de fotbal CS Navodari s-a calificat fara sa joace in faza a treia a Cupei Romaniei. Navodarenii ar fi trebuit sa intalneasca formatia Axiopolis Cernavoda care s-a desfiintat. Astfel, CS Navodari merge mai departe si isi asteapta urmatoarea adversara.Formația antrenata de Constantin Funda și Florin…

- Sticla Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 2-3, pe terenul celor de la Sanatatea Cluj, intr-un meci care a contat pentru turul II al Cupei Romaniei. Formația turdeana a inceput mai bine partida și a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In faza a doua, CS Navodari ar fi trebuit sa intalneasca Axiopolis Cernavoda.Echipa de fotbal CS Navodari, component a Ligii a 4 a a judetului Constanta, a acces in turul trei national al Cupei Romaniei, editia 2021 2022.In turul doi, in care partidele au fost stabilite pe criterii geografice, CS Navodari…

- Echipa de fotbal CS Navodari s-a calificat in turul al doilea al fazei nationale din Cupa Romaniei. Elevii lui Constantin Funda si Florin Adam au dat piept miercuri cu Gloria Albesti, intr-o partida care s-a disputat pe stadionul "Flacara" din Navodari. Desi Gloria Albesti evolueaza in Liga a 3-a, in…

- Echipa din Navodari a eliminat, in urma unei victorii la scor, o formatie de esalon superior. Echipa de fotbal CS Navodari a obtinut calificarea in turul secund al fazei nationale din Cupa Romaniei, editia 2021 2022. In primul tur, echipa din Navodari antrenori, Constantin Funda si Florin Adam , componenta…