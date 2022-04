Stiri pe aceeasi tema

- Noua competitie din sportul cu balonul oval intern, Liga Nationala de Rugby, programeaza sambata, 16 aprilie, primele meciuri. 14 echipe s-au inscris la start, iar printre acestea se numara si CS Navodari, care spera sa faca o figura cat mai frumoasa. CSM Stiinta Baia Mare, CSA Steaua Bucuresti, CS…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au reușit performanța de a promova matematic in Liga Naționala cu trei etape inainte de final, in urma victoriei de vineri, 8 aprilie, cu CSM Odorheiul Secuiesc, scor final 34-29, intr-o Polivalenta aproape plina, cu un public care a adus aminte de vremurile frumoase…

- CSU din Suceava a obținut un rezultat mare in etapa a XXII-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Jucatorii antrenați de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei au invins, sambata, in sala „Dumitru Bernicu", vicecampioana Romaniei, Potaissa Turda, cu scorul de 30-26 (15-14), ...

- In incinta Stadionului National de Rugby "Arcul de Triumf" Bucuresti s au desfasurat astazi lucrarile sedintei Biroului Federal al Federatiei Romane de Rugby, in care a fost aprobat noul format competitional.Potrivit unei informari a Clubului Sportiv Navodari, dupa discutii, care au avut ca esenta finala,…

- Dupa victoria inregistrata duminica, la Alexandria, in cadrul etapei a XXI-a a Ligii Naționale, handbaliștii de la CSU din Suceava au primit o saptamana de vacanța din partea antrenorului Petru Ghervan. Și asta deoarece Liga Naționala a luat o pauza pana pe data de 27 martie, toata atenția ...

- Vicecampioana AHC Potaissa Turda a invins-o pe HC Dobrogea Sud Constanta cu scorul de 29-27 (12-13), luni, in deplasare, in derby-ul etapei a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. Gazdele au dominat in mare parte prima repriza, intrand la pauza cu un avantaj minim, 13-12.In…

- Stadionul „Flacara” din Navodari va gazdui, sambata, 29 ianuarie, de la ora 10.00, un meci caritabil de rugby, in sprijinul antrenorului Gica Vacaru, care are mari probleme de sanatate. CS Navodari va intalni selectionata Barbarians, formatie la care sunt asteptati sa evolueze jucatori si fosti jucatori…

- FCU Craiova a pierdut cu 3-2 partida cu Farul Constanța, de la Ovidiu, dar jocul din repriza a doua i-a dat curaj antrenorului oltenilor, Nicolo Napoli. Partida a avut loc luni seara și a contat pentru etapa 22 din Liga 1 . „Am avut ocazii, am avut o minge de 2-1, dar s-a facut 3-0. Felicit baieții…