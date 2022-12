Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a pierdut meciul cu FCU Craiova 1948, scor 0-1, in duelul din etapa a 20-a din Liga 1. Singurul gol marcat pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost reușit de catre Aurelian Chițu, in minutul 62, dupa o greșeala in defensiva piteștenilor. Citește și: Pitești. Accident rutier pe strada Targu din Vale.…

- CS Mioveni - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 12 decembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Orasenesc, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Dragoș Bon (42 de ani), antrenorul interimar de la Universitatea Craiova, a oferit primele declarații dupa ce a fost inscaunat ca „principal” la CSU. Impreuna cu fundașul Bogdan Mitrea, Bon a prefațat urmatorul meci al oltenilor, cu CS Mioveni. CS Mioveni - CSU Craiova, meci din etapa 20 a Ligii 1,…

- Intr-un comunicat oficial, Universitatea Craiova spune ca intrerupe toate legaturile comerciale cu Austria. Cantonament, banci, combustibil. Aprigi oltenii, nu? Faptul ca Spațiul Schengen nu se extinde și peste spațiul mioritic in principal din cauza opoziției Austriei a dus la o iritare generala, cu…

- Lumea fotbalului este una plina de controverse. Meciuri pierdute si castigate atunci cand te-ai astepta mai putin, rezultate care dau peste cap statisticile si care surprind fanii acestui sport atat de indragit, toate par a se petrece uneori pe repede-nainte. Si chiar atunci cand esti mai prins de situatie…

- Portarul Mihai Aioani (22 de ani) a fost obligat sa iși schimbe bluza in minutul al meciului dintre Farul și CS Mioveni, din runda cu numarul 17 a Ligii 1. Marian Aioani, goalkeeper-ul Farului, a inceput meciul cu un echipament galben. Asemanarea cu tricourile adversarilor de la CS Mioveni era izbitoare,…

- Mirel Radoi (41 de ani) și-a pus in garda elevii inaintea meciului CS Universitatea Craiova - Petrolul, din runda cu numarul 14 a Ligii 1. CS Universitatea Craiova - Petrolul se joaca sambata, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. La finalul…

- Miercuri au avut loc audierile cu privire la incidentele de la meciul FCU Craiova - Rapid 1-0, disputat pe 10 septembrie in etapa 10 a Ligii 1. Observatorul Marcel Vasile a susținut in fața comisiei ca nu a vazut incidentele din zona vestiarelor, in care Cristian Sapunaru a fost protagonist. ...