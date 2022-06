Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta vara, Minaur are un nou jucator din Ucraina, Artem Kozakevych, venit chiar de la echipa campioana, HC Motor, o grupare care va activa in sezonul viitor in liga a doua germana, dupa cum s-a anuntat deja. CS Minaur va juca sezonul viitor pe trei fronturi, Liga Zimbrilor, Cupa Romaniei si…

- FC Unirea Dej anunța ca, de luni, pune in vanzare abonamentele pentru jocurile de acasa din noul sezon al Ligii 2 și Cupa Romaniei. ”Incepand de luni, 30 mai 2022, FC Unirea Dej pune in vanzare abonamente pentru jocurile de acasa din noul sezon al Ligii 2 și Cupa Romaniei.Știm ca ultimii ani au fost…

- Postul public de televiziune spaniol RTVE s-a oferit ca Spania sa gazduiasca editia Eurovision 2023, in locul tarii castigatoare, Ucraina, in cazul in care razboiul continua, deși Volodimir Zelenski a declarat ca va face tot posibilul sa organizeze viitoarea editie a concursului de muzica la Mariupol,…

- REȘIȚA – Avand in vedere ca CSM Reșița n-a mai disputat ultimul meci de acasa din campionatul Diviziei A, rosso-nerii au dorit sa organizeze un amical pentru ca suporterii sa-i vada la treaba pentru ultima data in acest sezon. Așadar, echipa s-a imparțit in doua, seniori și tineri, iar ultimii au reușit…

- In primul an de la promovare, Rapid nu s-a calificat in play-off, dar este lider in play-out și și-a fixat obiectivul pentru finalul de sezon: participarea in Conference League. Trupa din Giulești nu se gandește doar la prezent, ci și la urmatorul sezon competițional, acolo unde a anunțat, prin vocea…

- Conform presei norvegiene, prima handbalista care va imbraca tricoul echipei CS Minaur din sezonul urmatorul, se afla tocmai superstarul Camilla Herrem (36 ani), care ar urma sa-și incheie cariera in Baia Mare. Ea a mai jucat la HCM Baia Mare in sezonul 2014-2015, fiind foarte iubita de fani. Camilla…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a dat detalii despre situația financiara din club. FCSB – CSU Craiova se joaca duminica, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...