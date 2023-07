Stiri pe aceeasi tema

- A devenit o tradiție ca in fiecare vara, baza „UTA – TenisProfi” din Arad sa gazduiasca una dintre cele patru grupe preliminare ale European Summer... The post Șase echipe naționale vor evolua la Arad in Summer Cup Fed Cup Junior, competiție care a adus-o la Arad pe campioana de la Wimbledon, Elena…

- Gimnaștii lugojeni au cucerit doua medalii la Campionatul Național pe Echipe al juniorilor I și II, competiție care a avut loc la Ploiești. La juniori I, nivel 5, echipa reprezentativa a municipiului Lugoj (formata din gimnaști de la Clubul Sportiv Municipal și Clubul Sportiv Școlar), care…

- Karatiștii de la CSC Bistra au participat de curand la Campionatul Național de Karate IKU de la Oradea. Primarul comunei Bistra, Traian Gligor i-a insoțit pe sportivi la aceasta competiție. Competiția a avut cinci probe: kata individual, kata echipe, kumite individual, kumite echipe și kumite echipe…

- Echipa de polo feminin U15 a CSM Unirea Alba Iulia a obținut trei victorii la Campionatul Național de Polo Echipa U15 de polo feminin a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a participat la Turneul 4 al Campionatului Național de Polo U15 unde a obținut trei victorii și o remiza. Pe parcursul…

- In ultima zi a Campionatului Național de Scrima, 14 mai, spadasinii Andrei Radu, Robert Rigo, Otto Tardi și Andrei Timoce, antrenați de Szabo Zoltan, au cucerit medalia de bronz in duelul pe echipe. La competiție au fost inscrise 13 echipe, iar ultimul meci, pentru locul 3, a fost caștigat contra formației…

- In stațiunea Arieșeni a avut loc, in perioada 29 aprilie-1 mai 2023, un stagiu de pregatire in vederea participarii la Campionatul National de Karate.A fost vorba de o pregatire centralizata pentru cele cinci probe la care vor fi organizate intrecerile Campionatului Național: kata (lupta cu adversar…

- Campionatul Național de Rallycross debuteaza la Targu Jiu, pe traseul de la Preajba, in perioada 6-7 mai. Asociația Clubul Sportiv Raideri Targu Jiu in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu va organiza etapa I-a din Campionatul Național de Rallycross – Cupa municipiului.…

- In data de 22 aprilie, a avut loc, la Sala polivalenta din Mediaș, CUPA KYUDOKAN, competiție la care au participat 130 sportivi legitimați la cluburi din țara. Sportivii clubului CSM UNIREA ALBA IULIA, au obținut urmatoarele rezultate: – ȚIR MIRUNA, LOCUL 1 la stilul KATA, LOCUL 1 la stilul KUMITE…