Crumble cu mix de fructe de pădure. Rețeta perfectă pentru mesele în familie Crumble cu mix de fructe de padure este o rețeta foarte gustoasa care ii va cuceri pe toți cei care o vor incerca. Avand in vedere ca suntem in perioada Paștelui, cu siguranța gospodinele sunt in cautare de diverse rețete pentru masa festiva. Trebuie sa știi ca va fi nevoie de o cantitate mai mare din aceasta prajitura, deoarece va disparea imediat de pe masa. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in Saptamana Mare a Paștelui, iar gospodinele sunt in cautare de cat mai multe rețete speciale pentru masa sfanta din ziua Invierii Domnului. Daca pana acum ai facut pasca in mod tradițional și ai folosit o rețeta clasica, este timpul ca anul acesta sa schimbi foaia. Rețeta de pasca in trei…

- Pentru ca Paștele se apropie cu pași repezi și cu siguranța iți dorești sa ai masa plina de preparate delicioase, ei bine, cozonacul cu stafide și jeeleuri cu fructe este un preparat care te va da pe spate și iți vei dori sa il ai in bucatarie și in alte zile. Iata care sunt ingredientele de care a…

- Paștele se apropie, astfel ca deja gospodinele cauta rețete de prajituri pe care sa le faca cu aceasta ocazie. Va prezentam astazi rețeta de prajitura cu crema de lapte și jeleu de fructe. Ai nevoie de puține ingrediente.

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar daca nu știi ce bunatați sa pe pregateși celor apropiați, ei bine, aici ai cea mai buna rețeta de cozonac. Cozonacul trandafir este un desert pe cinste și cu siguranța vei vrea sa il prepari mai des. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara!

- Ai musafiri și vrei sa-i suprinzi cu desert delicios, dar nu mai știi ce sa mai gatești? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai buna rețeta pentru prajitura simpla cu portocale. Iata de ce ingrediente avem nevoie.

- Daca vrei sa surprinzi familia, dar și musafirii cu un desert delicios de post, noi iți prezentam rețeta de ștrudel cu fructe de padure care cu siguranța va fi pe placul tuturor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a obține acest preparat gustos!

- Ce ai spune de un desert cremos și extrem de rapid?! Este gata in maxim jumatate de ora și nu are cum sa nu il iubeasca toata lumea. Deși este un desert simplu, este de-a dreptul delicios, iar aroma și gustul sunt de neuitat. Iata cum sa prepari cea mai delicioasa prajitura cu pișcoturi, crema de iaurt…

- Cu toții vrem sa ne bucuram de clipe frumoase in familie. Daca vrei sa-i suprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, noi iți prezentam cea mai simpla și gustoasa rețeta pentru un chec cu ciocolata și pere.