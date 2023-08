Stiri pe aceeasi tema

- In luna august 1848, Mihail Kogalniceanu a publicat, la Cernauti, brosura „Dorintele partidei nationale in Moldova”, alcatuit din imputernicirea Comitetului revolutionar moldovean, in care se dezvolta o seama din ideile ”Proclamatiei de la Islaz” si din ”Printipiile noastre pentru reformarea patriei”,…

- Personalitate complexa a culturii romanesti, Liviu Ciulei – regizor, actor si scenograf – s-a nascut la 7 iulie 1923, in Bucuresti. A urmat cursurile Conservatorului de Muzica si Arta Dramatica din Bucuresti (1943-1946) si ale Facultatii de Arhitectura (1942-1949), potrivit dictionarului ”Membrii Academiei…

- Medicul neurolog profesor Constantin Balaceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, s-a nascut la 6 iulie 1923, la Bucuresti, conform site-ului www.aosr.ro. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti, in 1947. In 1968, a obtinut titlul de doctor in stiinte medicale, potrivit volumului…

- Mitropolitul Andrei Saguna, pe numele sau de mirean Anastasie, s-a nascut in Miskolt (Miskolc) in Ungaria, la 20 decembrie 1808/1 ianuarie 1809, fiind fiul unui negustor macedonean, potrivit lucrarii „Dictionarul literaturii romane de la origini pana la 1900” (Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1979).…

- Mihai Eminescu a murit acum 134 de ani, pe 15 iunie 1889, in casa de sanatate a doctorului Sutu, situata pe strada Plantelor din București, unde oscilase, tragic, intre perioade de aparenta sanatate si episoade de revenire a bolii. Poetul a fost inmormantat la Bucuresti, in cimitirul Bellu, sicriul…

- Filolog, lingvist, folclorist si istoric literar, Ovid Densusianu s-a nascut la 17/29 decembrie 1873. Pe linie paterna, descinde dintr-o veche familie de carturari formati in traditia Scolii Ardelene, potrivit „Dictionarului scriitorilor romani” (Bucuresti, Editura Fundatiei Culturale Romane, 1998).…

- Primul avion care va ateriza pe Aeroportul Brașov joi, 15 iunie, aparține Companiei TAROM. Aeronava va pleca din București la ora 07:30 și va ajunge la Ghimbav la ora 08:10. „Vom ateriza cu un avion al companiei TAROM, de 100 de locuri, un Boeing. Vom fi prima cursa. Vom ateriza la ora 8:10 pe Aeroportul…

- Judoka Oltean Veronica-Elena, sportiva legitimata la Clubul Sportiv Municipal Sfantu (CSM) Gheorghe, a obținut medalia cu bronz la „Turneul International de Judo al Romaniei 2023”. La competiția dedicata categoriilor U18 ani – cadeți și U21 ani – juniori, care a fost organizata de Federația Romana…