„Crosul Speranței” va avea loc în perioada 9 – 10 octombrie 2021, pe Câmpia Libertății din Blaj Dupa ce anul trecut nu s-a putut desfașura din cauza situației epidemiologice de la nivel mondial, Asociația Clubul Sportiv Running&Cycling Club Blaj a facut anunțul mult așteptat: „Crosul Speranței” Blaj va avea loc in perioada 9 – 10 octombrie 2021, pe Campia Libertații. Și in acest an, „Crosul Sperantei” Blaj va avea un caracter caritabil, o mare parte din sumele stranse din taxele de participare urmand a fi donate tinerilor cu dizabilitati de la Serviciul de Ajutor Maltez din Blaj. La fel ca la edițiile anterioare, pe langa cursele copiilor, vor fi organizate și curse pentru adulți și adolescenți,… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

