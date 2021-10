Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei estimeaza o creștere fulminanta a numarului de persoane fizice care iși vor produce singuri energia electrica pentru ca Romania sa iși poata indeplini obiectivele anului 2030 ale politicii europene “Fit for 55”. Estimarea ANRE…

- “NEPI Residential, noua divizie de rezidential a grupului NEPI Rockcastle, investitor si dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrala si de Est, anunta obtinerea autorizatiei de construire si inceperea lucrarilor la Vulcan Residence, cel mai nou complex de apartamente din zona 13 Septembrie,…

- Valoarea sectorului de comerț electronic din Romania se va apropia in 2021 de 6,9 mld. euro Tendința naționala de creștere a comerțului electronic va fi peste media europeana și in 2021 In 2021, estimarile arata ca peste jumatate dintre romanii cu acces la Internet vor cumpara ceva online. Romania continua…

- KPMG in Romania anunța doua noi numiri prin promovare interna și o noua recrutare la nivel de management, reflectand dedicarea și reziliența profesionala a echipei noastre și creșterea constanta a afacerii. De la 1 octombrie, Daniel Pana este Partener, Consultanța Fiscala, iar Victor Iancu a fost promovat…

- ABIT Puresoft este prima companie romanesca inregistrata ca partener oficial ServiceNow. Compania a avut un an remarcabil din punct de vedere al creșterii business-ului și a numarului de angajați, extinderii geografice și relocarii biroului central din București. De la inființarea companiei in 2017,…

- Dupa plecarea americanilor din Afganistan, talibanii se orienteaza rapid spre China. Surse informate din Beijing, citate de corespondentul RFI in capitala chineza, au relatat ca joia trecuta a avut loc o convorbire telefonica intre diplomații chinezi și reprezentanți ai talibanilor. Aceștia din urma…

- Dupa luni de zile petrecute acasa, romanii au inceput sa mearga in vacanțe cu ajutorul certificatelor digitale COVID și profitand de granițele redeschise. Pentru o vacanța reușita, primii pași sunt de obicei direcționați catre motoarele de cautare pentru bilete de avion accesibile. De acum inainte,…

- Cele mai multe livrari au fost in orașe din afara Bucureștiului in prima jumatate a anului Cu aproape 200.000 mp de spații industriale de clasa A livrate in prima jumatate a anului 2021, stocul industrial modern din Romania a depașit 5,4 milioane mp, potrivit celui mai recent raport Avison Young. Bucureștiul…