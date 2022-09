Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom a anunțat marți, 6 septembrie, ca a semnat un acord pentru schimbara plaților pentru livrarile de gaz catre China in yuani și ruble in loc de dolari, relateaza CNN . Schimbare este parte din incercarea Rusiei de a-și reduce dependența de dolarul american, euro și alte valute puternice…

- Rusia si-a mentinut statutul de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a treia luna consecutiv, in iulie, au aratat datele publicate sambata, in timp ce rafinariile independente si-au intensificat achizitiile la preturi mici, in timp ce le-au redus pe cele de la furnizori rivali precum Angola…

- Statele Unite ale Americii au promis mai mult sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv drone, și desfașoara activitați pentru a stabili daca vor trimite avioane de lupta, in timp ce luptele continua in estul țarii la cinci luni de la invazia Rusiei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia si Ucraina vor semna vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

- Occidentul, Ucraina si Rusia trebuie sa se inteleaga pentru a evita „prapastia razboiului nuclear", a declarat joi presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei France Presse.

- Rusia va „revendica” statul american Alaska daca SUA ingheața sau confisca activele rusești ca sancțiune pentru invadarea Ucrainei, a atras atenția miercuri președintele Camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, citat de The Moscow Times . „America sa-și aminteasca mereu: exista o bucata…

- Omul de stiinta rus Dmitri Kolker, care a fost arestat in urma cu doua zile in Siberia pentru inalta tradare, cu toate ca suferea de cancer la pancreas in stadiu terminal, a murit, a declarat duminica pentru Reuters avocatul sau, Aleksandr Fedulov. Kolker fusese transportat la inchisoarea Lefortovo…