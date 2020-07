Cronica unei plecari controversate: Afaceristul Sorin Strutinsky. De la arestare preventiva, la revocarea controlului judiciar si, in final, la condamnare definitiva

In dosarul in care a fost condamnat la zece ani si opt luni de detentie, Sorin Strutinsky fusese deferit instantei in stare de arest preventiv, in 2015. In 2017, controlul judiciar, ultima masura preventiva sub care se afla afaceristul, a fost revocat in dosarul de la Constanta. Judecat, in paralel, intr un dosar aflat la Curtea Suprema, afaceristul obtine revocarea controlului judiciar si in aceasta speta, in februarie 2018. Judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis in urma cu doua zile con ...