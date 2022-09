Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas o singura zi pana la derby-ul dintre Dinamo și CSA Steaua. Peluza Sud, galeria roș-albaștrilor, a decis sa-și incurajeze favoriții la antrenamentul din aceasta seara. Pentru fanii celor de la CSA Steaua derb-ul cu Dinamo reprezinta cel mai important moment de la renașterea echipei in 2017.…

- Galeria dinamovista ii ironizeaza pe rivalii de la CSA Steaua inaintea derby-ului dintre cele doua echipe de vineri. Dinamo și CSA Steaua se intalnesc pentru prima data intr-un derby in Liga 2. Fanii din Peluza Catalin Hildan au ținut sa posteze un comunicat in care ii ironizeaza pe „militari” inaintea…

- Continue reading Netflix ar urma sa-si lanseze versiunea cu reclame inaintea Disney+, in cursa pentru banii de publicitate și noi abonați/ Cate minute de reclama vor fi intr-o ora de film at Info real.

- In Ucraina au aparut - și au mare succes - grupuri pe internet care strang fonduri pentru armata ucraineana intr-un mod aparte. Donatorilor li se ofera posibilitatea sa scrie mesaje private pe articolele de artilerie folosite pe front. Și sa se simta astfel razbunați.

- Echipamentul dublului campion mondial si european de inot David Popovici, scos la licitatie in cadrul unei actiuni caritabile, a adunat in mai putin de o luna donatii de peste 40.000 de euro, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Banii vor merge catre Florentina Filipovici, fosta vicecampioana mondiala…

- Armata ucraineana are acces rapid la imagini satelitare extrem de precise in razboiul cu Rusia gratie unei campanii de strangere de fonduri, informeaza dpa. Potrivit unui contract cu furnizorul finlandez ICEYE, guvernul ucrainean are permisiunea de a folosi un satelit radar non-stop care ofera imagini…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Farul, a relatat un episod din 2017, cand constanțenii au fost eliminați de Salzburg in play-off-ul Europa League, 1-7 la general. Hagi a susținut o conferința de presa maraton, dupa meciul amical disputat vineri cu CSA Steaua, 1-1. Intr-un discurs care a durat aproape…

- Incidente au izbucnit intre fermieri si politie marti seara in Tarile de Jos, pe fondul protestelor impotriva unui plan guvernamental de reducere a emisiilor de azot ce prevede inclusiv o reducere majora a efectivelor de animale, potrivit presei olandeze, transmite miercuri AFP. Fii la curent…