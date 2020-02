Cronică de film. ”Il traditore”, mafiotul care a înfundat Cosa Nostra e acum în România Marco Bellocchio urmarește epopeea lui Tommaso Buscetta, primul șef al mafiei siciliene care a depus marturie chiar impotriva mafiei, incalcand fara resentimente celebra Omerta, legea tacerii.Nu e o peliculacare sa cuprinda sondariadanci in afacerile tenebroase și explozive ale famigliilor provenite dinsudul ”Cizmei”. Nu va așteptați la un ”Good Fellas” ori, cu atat maipuțin, la un ”Godfather”, producțiile epocale ale lui Scorsese sau Coppola.”Il traditore”, proiectat inpremiera in Romania la ”Les Films de Cannes a Bucarest”, e mai degrabaun portret cu aer de expertiza al lui Tommaso Buscetta,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 19 trofee de Grand Slam câștigate și 84 de titluri ATP în cariera, Rafael Nadal știe cu siguranța care este, în opinia sa, cea mai importanta competiție sportiva. Se disputa o data la patru ani și este foarte greu de câștigat. Ce spune Rafa "Olimpiada…

- Sud-estul Braziliei a fost grav afectat de inundații. Cel puțin 54 de persoane au murit, iar peste 30.000 au fost evacuate, informeaza publicația Global News, citata de Mediafax.Furtunile din ultimele zile au provocat inundații și alunecari de teren, cele mai afectate zone fiind Minas Gerais, Espirito…

- O furtuna violenta care s-a abatut începând de joi asupra statului Minas Gerais din sud-estul Braziliei a adus cu sine cantitati record de precipitatii în anumite zone, provocând inundatii si alunecari de teren, care au facut cel putin 30 de victime si 17 disparuti, informeaza…

- Santos cauta inlocuitor pentru Jorge Sampaoli, iar Mircea Lucescu, in varsta de 74 de ani, este pe lista clubului alb-negru, potrivit jurnaliștilor brazilieni. Intotdeauna, Brazilia a fost visul lui Mircea Lucescu. A jucat acolo cu „tricolorii” inaintea Mondialului din 1970 și s-ar fi putut transfera…

- Raed Arafat a declarat, vineri, ca intervenția in cazul vasului peste 14.000 de oi, care a eșuat in Marea Neagra. este dificila deoarece nu exista astfel de incidente descrise nici la nivel mondial. In urma cu patru ani in Brazilia, insa, s-a scufundat un vas cu 4.400 de vaci vii la bord, ceea ce inseamna…

- Traficantul de droguri cel mai cautat din statul Rio de Janeiro si cinci dintre presupusii sai asociati au fost ucisi marti in cadrul unei operatiuni a politiei, au anuntat autoritatile, relateaza AFP.Thomas Jayson Vieira Gomes, supranumit "3N", de 26 de ani, a fost ucis "intr-un loc care…