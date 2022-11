Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, pentru Agerpres, eurodeputata olandeza Sophia in'T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului…

- „Aderarea la Spațiul Schengen este, pentru Romania, un obiectiv de țara cu imense mize economice, administrative, sociale și de securitatea. In toate documentele europene, Spațiul Schengen este caracterizat ca fiind ”o realizare indispensabila a Uniunii Europene”, parte a ADN-ului Europei, cel mai…

- Politicienii romani au pus in mișcare toate rotițele pentru a convinge statele europene, inclusiv Olanda, ca țara noastra trebuie sa primeasca un vot de acceptare in Schengen in decembrie. Declarația ambigua a premierului Olandei, Mark Rutte, privind susținerea Romaniei pentru aderarea la spațiul Schengen…

- Eurodeputații care au luat cuvantul au fost in marea majoritate de acord ca Romania și Bulgaria trebuie sa adere la Schengen, dupa 11 ani de așteptare, exprimand aceeași opinie ca și Comisia Europeana, potrivit euractiv.ro. N-au lipsit nici punctele de vedere negative, iar extremismul a fost ”reprezentat…

- Aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen va fi dezbatuta in plenul Parlamentului European, in sesiunea din 3-6 octombrie, dupa cum a anunțat europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) joi, 29 septembrie. „Astazi, in Conferința Președinților Parlamentului European, s-a discutat și a fost aprobata inițiativa…

- Eurodeputati romani au ridicat din nou problema aderarii Romaniei la spatiul Schengen, cu prilejul dezbaterii pe marginea discursului privind starea Uniunii al Ursulei von der Leyen de miercuri, din plenul Parlamentului European, potrivit Agerpres. Eurodeputata Rovana Plumb i-a spus presedintei Comisiei…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan scrie, luni, pe Facebook, ca vicepremierul ceh Vit Rakusan, totodata ministru de Interne, a afirmat in Comisia LIBE (Libertati civile, Justitie si Afaceri Interne) a Parlamentului European ca una dintre ambitiile Presedintiei cehe a UE este

- Letonia și Estonia s-au retras din grupul de cooperare cu China, urmand exemplul Lituaniei, care s-a retras in luna mai a anului trecut. Aceasta decizie vine in contextul in care Occidentul critica China pentru intensificarea presiunii militare asupra Taiwanului, o insula guvernata democratic pe care…