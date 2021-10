Stiri pe aceeasi tema

- Criza umanitara din Afganistan se amplifica si aceasta la o scara si o rapiditate rare, a declarat miercuri Mary-Ellen McGroarty, sefa Programului Alimentar Mondial (PAM) pentru aceasta tara, solicitand comunitatii internationale sa fie mai generoasa, relateaza AFP.

- O conferinta a donatorilor pentru Afganistan are loc luni la Geneva, la mai putin de o luna dupa ce talibanii au preluat puterea in aceasta tara care se confrunta cu o criza umanitara in crestere, relateaza dpa. Afganii vor avea nevoie de aproximativ 606 de milioane de dolari pana in decembrie, potrivit…

- Islamiștii au sarbatorit retragerea americanilor, dar in prezent, cucerirea țarii pare sa fi fost cea mai simpla sarcina. Talibanii trebuie acum sa inceapa sa guverneze, o chestiune infinit mai complicata, ținand cont de problemele socio-economice ale țarii, al carui buget depinde in mare parte de donațile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat ca exista mii de afgani care au colaborat cu forța multinaționala pe perioada celor doua decenii de razboi, inclusiv cu trupele romane, și ca acești oameni sunt intr-un pericol de moarte daca raman in Afganistan. „Talibanii vizeaza in special magistrații…

- Talibanii au devenit acum stapani in Afganistan dupa 20 de ani de razboi și pe fondul retragerii accelerate a trupelor americane. Astfel aceștia au preluat tot controlul asupra orașului iar cei care nu respecta anumite reguli impuse de catre aceștia pot fi pedepsiți.

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Militantii talibani au anuntat ca deocamdata nu au luat o decizie cu privire la capturarea militara a capitalei afgane, Kabul, dupa ce in ultimele zece zile ei au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor de provincii din Afganistan, transmite DPA. ''O decizie separata va fi luata ulterior…