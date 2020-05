Criza provocată de COVID-19 afectează toate domeniile de activitate, iar repercusiunile ei le vom simți încă mult timp de-acum încolo Tot mai des auzim, mai ales atunci cand se vorbeste despre mediul antreprenorial, sa transformam criza in oportunitate. Și pe buna dreptate, pentru ca, daca nu reușim sa schimbam o situație, trebuie sa schimbam modul de abordare al acesteia. Tocmai ca o oportunitate care vine sa sprijine toți antreprenorii, indiferent de vechimea pe piața sau specificul activitații, a fost gandit și proiectul Bizexpo.ro. Acum cand organizarea expozițiilor și targurilor tradiționale a devenit tot mai dificila, suntem impinși sa ne adaptam imprejurarilor și sa mutam standurile cu marfuri și servicii in mediul online,… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Efectele economice la nivel sectorial ale pandemiei generate de COVID-19 au impartit afacerile in patru categorii, respectiv servicii esentiale, marii castigatori, perdanti si supravietuitori, printre marii castigatori numarandu-se companiile din e-commerce, comunicatii video, platforme cloud, telemedicina,…

- Criza provocata de COVID-19 va lovi, in special, persoanele cu venituri medii si businessul mic si mijlociu. Totodata, pentru Republica Moldova criza va fi mai degraba una sociala decat economica.

- Criza provocata de COVID-19 va afecta grav economia tarii noastre. Este prognoza reprezentantilor Bancii Mondiale, care sustin ca Produsul Intern Brut se va contracta cu 3,1 la suta. Cauzele principale vor fi eventuala scadere a consumului si reducerea veniturilor la bugetul de stat.

- Noul guvern slovac condus de Igor Matovic a obtinut joi votul de incredere al parlamentului de la Bratislava, in timp Slovacia se pregateste sa infrunte impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite Reuters. Premierul Matovic si-a stabilit ca prioritati combaterea coruptiei, cresterea competitivitatii…

- EIT Health, rețea europeana de inovatori in domeniul sanatații, a lansat o platforma de colaborare in care inovatori, oameni de știința, profesioniști din domeniul sanatații și organizații pot inființa parteneriate transregionale pentru a gasi soluții...

- Companiile aeriene, alaturi de alți reprezentanți ai turismului au solicitat, in mod repetat, sprijin financiar din partea guvernelor pentru evitarea falimentului in condițiile crizei provocate de COVID-19. In ciuda situației delicate in care se afla,...

- Liga 1 PROBLEME… Liga 1 a fost suspendata pe perioada starii de urgenta, iar cluburile au inceput sa ia masuri. Mai multe echipe au micsorat salariile, altele au intrat in somaj tehnic, in vreme ce altele, precum CFR Cluj, au stabilit ca salariile raman aceleasi. Presedintele AFAN (Asociatia Fotbalistilor…

- NATO trebuie sa evite ca criza sanitara provocata de COVID-19 sa puna in pericol securitatea aliatilor pentru ca amenintarile "nu au disparut ca prin miracol", a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, citat de France Presse. "Trebuie sa ne asiguram ca aceasta…